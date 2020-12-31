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المؤبد لقاتل ابنه.. مزق جسده بسكين وهشم رأسه بحجر في الشرقية

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المؤبد لقاتل ابنه.. مزق جسده بسكين وهشم رأسه بحجر في الشرقية المؤبد لقاتل ابنه.. مزق جسده بسكين وهشم رأسه بحجر في الشرقية

مصراوي Masrawy

12:20 م الخميس 31 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، اليوم الخميس، عاملًا بالسجن المؤبد؛ لاتهامه في القضية رقم 23046 جنايات أبو حماد لسنة 2020، بقتل نجله طعنًا بسكين، بالقرب من مستشفى صحة نفسية كان يُعالج فيه المجني عليه، بسبب إدمانه المُخدرات.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بالعثور على جثة "أكرم.ع.ظ" 36 عامًا، مُسجل خطر سرقة ومُخدرات، مقتولًا بأحد الطرق القريبة من مستشفى "العزازي" للصحة النفسية وعلاج الإدمان بدائرة مركز شرطة أبو حماد، فيما تبين العثور على الجثة بها طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، وأن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالعاشر من رمضان، من ضبط المتهم بمسكنه بالمجاورة 36 بدائرة قسم شرطة أول العاشر.

وبمواجهة الأب، اعترف بما أسفرت عنه التحريات، وأنه قتل نجله بسبب اعتدائه الدائم على والدته، إذ استل سكينًا كان بحوزته وطعن نجله عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد قبل أن يضربه بحجر على رأسه.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

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