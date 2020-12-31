أخبار عاجلة

وصول وفد الكويت برئاسة الأمير نواف الأحمد للمشاركة في قمة العلا -
إيران تنتج اليورانيوم المُخصّب بنسبة 20%..وواشنطن تندد: "ابتزازي نووي" -
ضبط 50 شيشة في حملة على المقاهي بسوهاج -
بالصور- ردم هبوط أرضي ابتلع سيارة وقتل قائدها في الإسكندرية -
بالأسماء.. 17 مصابًا في حادث الطريق الصحراوي بأسوان -
هناك احتياطٍ كافٍ.. مدبولي يؤكد متابعة توافر الأكسجين على مدار اليوم بكافة المستشفيات -
مدبولي: الأطقم الطبية تقوم بـ"ملحمة حقيقية" للحفاظ على صحة المواطنين -
"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر -
بعد معاناة طويلة.. هكذا ابتسمت الحياة لمروة من جديد -
8 الصبح - 110 عاما على تأسيس نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مركز توزيع لقاح كورونا بالوليدية

Print
بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مركز توزيع لقاح كورونا بالوليدية بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مركز توزيع لقاح كورونا بالوليدية

مصراوي Masrawy

12:16 م الخميس 31 ديسمبر 2020

أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، المركز الصحي الحضري بالوليدية والذي جرى تجهيزه لتوزيع لقاح كورونا على المواطنين ضمن 4 مواقع جرى اختيارها.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير بمبنى القومسيون الطبي ومستشفى الصدر بحي شرق، للوقوف سير العمل والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة وتوافر الأدوية الطبية والأطقم البشرية

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والدكتور أسامة حجازي مدير عام إدارة الطب الوقائي بالمديرية ومدير القومسيون الطبي العام، والدكتورة مروة حاني وكيل إدارة مكافحة الأمراض المعدية، والدكتورة صفاء علي أبوالعلا مدير مستشفى الصدر.

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، توفير مراكز صحية بالمراكز للتطعيم باللقاحات وتشمل مسارات تلك المراكز منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية، ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات، وغرفة موافقة مستنيرة يجري فيها إطلاع الأشخاص على الشروط، وغرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح، وعيادات لمتابعة المواطنين الذين جرى تطعيمهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

شبكة عيون الإخبارية