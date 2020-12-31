أخبار عاجلة

وصول وفد الكويت برئاسة الأمير نواف الأحمد للمشاركة في قمة العلا -
إيران تنتج اليورانيوم المُخصّب بنسبة 20%..وواشنطن تندد: "ابتزازي نووي" -
ضبط 50 شيشة في حملة على المقاهي بسوهاج -
بالصور- ردم هبوط أرضي ابتلع سيارة وقتل قائدها في الإسكندرية -
بالأسماء.. 17 مصابًا في حادث الطريق الصحراوي بأسوان -
هناك احتياطٍ كافٍ.. مدبولي يؤكد متابعة توافر الأكسجين على مدار اليوم بكافة المستشفيات -
مدبولي: الأطقم الطبية تقوم بـ"ملحمة حقيقية" للحفاظ على صحة المواطنين -
"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر -
بعد معاناة طويلة.. هكذا ابتسمت الحياة لمروة من جديد -
8 الصبح - 110 عاما على تأسيس نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الصين: العلاقة مع الجيش الأمريكي "مستقرة في المجمل"

Print
الصين: العلاقة مع الجيش الأمريكي "مستقرة في المجمل" الصين: العلاقة مع الجيش الأمريكي "مستقرة في المجمل"

مصراوي Masrawy

12:23 م الخميس 31 ديسمبر 2020

بكين - (د ب أ):

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي في الإيجاز الشهري اليوم الخميس إن "العلاقة بين الجيشين (الأمريكي والصين) تأثر جراء الأقوال والأفعال السلبية من جانب الولايات المتحدة وشهدا بعض التقلبات والمنعطفات".

غير أنه قال إن الجيشين حافظا على اتصالات إستراتيجية وضبط المخاطر وإن العلاقة بين الجيشين مستقرة في المجمل، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع تان أن الصين تعارض المبالغة في التهديد العسكري من جانب الولايات المتحدة.

وقال تان: "الأشخاص الذين لا يحملون في أيديهم سوى المطرقة، يعاملون كل الأشياء على أنها مسامير".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

شبكة عيون الإخبارية