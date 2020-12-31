مستشفيات أسيوط الجامعية تستعد لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

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أسيوطـ محمود عجمي:

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، جاهزية المستشفيات الجامعية لمواجهة أي زيادة محتملة في الإصابات بفيروس كورونا، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية الصحية للأفراد المصابين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الجامعة في جلسته عن شهر ديسمبر 2020، بمشاركة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ونواب رئيس الجامعة بمختلف القطاعات وعمداء كليات الجامعة النظرية والعملية.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلي وجود مخزون كافي من الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، والتى تتضمن الأدوات الوقائية للأطقم الطبية وأجهزة التنفس الصناعي والأدوية والمحاليل.

وكشف الدكتور طارق الجمال، إلى العودة لتخفيض نسبة المترددين على العيادات الخارجية إلى ثلث الطاقة الاستيعابية لكل عيادة لمنع التزاحم والتكدس بها، إلى جانب قصر الخدمة الداخلية بالأقسام الطبية على مرضى عمليات قوائم الانتظار وأصحاب التعاقدات.

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أنه يجرى العمل بالمرحلة الأولى من خطة مستشفيات جامعة أسيوط لمواجهة فيروس كورونا لاستقبال المصابين من منتسبي الجامعة وأسرهم والحالات المحولة من مستشفيات وزارة الصحة، والتى تشمل تخصيص 18 غرفة فرز بالاستقبال العام، و82 سرير مجاني وخاص بالمستشفى الرئيسي، و6 أسرة للمصابين تحت سن 15 عامًا بمستشفى الأطفال والمقرر زيادتها إلى 53 سرير فرز لأخذ العينات والمسحات بالاستقبال العام، و114 سرير بالمستشفى الجامعي الرئيسي ومضاعفة عدد الأسرة بمستشفى الأطفال لتصل إلى 18 سريرًا.

كما جرى الانتهاء من إعداد خطة استعدادات للمرحلة الثانية، في حال تزايد الأعداد، ومن المقرر أن تصل أسرة العناية المركزة إلى 60 سريرًا.