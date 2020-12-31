إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بالعاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

أصيب 10 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، أمام شبكة الكهرباء بطريق "بلبيس– العاشر من رمضان" بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل أمام شبكة الكهرباء بطريق "بلبيس– العاشر من رمضان"، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.