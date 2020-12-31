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الأعلى للإعلام: انتهاء مهلة توفيق أوضاع الوسائل الإعلامية.. وإجراءات قانونية ضد المخالفين

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الأعلى للإعلام: انتهاء مهلة توفيق أوضاع الوسائل الإعلامية.. وإجراءات قانونية ضد المخالفين الأعلى للإعلام: انتهاء مهلة توفيق أوضاع الوسائل الإعلامية.. وإجراءات قانونية ضد المخالفين

مصراوي Masrawy

12:01 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام انتهاء المدة المقررة قانونًا لتوفيق أوضاع الكيانات المخاطبة بالقانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام "الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والإذاعات".

وناشد المجلس، في بيان لها، جميع الكيانات الخاضعة للقانون 180 لسنة 2018 سرعة التقدم بأوراقها لإدارة التراخيص بالمجلس لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية له ولائحة التراخيص.

وأكد المجلس على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الكيانات المخالفة التي لم تتقدم لتوفيق أوضاعها وفقًا للسلطة المخولة له قانونًا.​

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مصراوي Masrawy

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