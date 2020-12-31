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جازان.. 11 ألف مستفيد من خدمات مركز الأورام في مستشفى الأمير محمد بن ناصر

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جازان.. 11 ألف مستفيد من خدمات مركز الأورام في مستشفى الأمير محمد بن ناصر جازان.. 11 ألف مستفيد من خدمات مركز الأورام في مستشفى الأمير محمد بن ناصر
عدد الجرعات والبروتوكولات العلاجية التي قام بها خلال العام 3177 جرعة

جازان.. 11 ألف مستفيد من خدمات مركز الأورام في مستشفى الأمير محمد بن ناصر

قدّم مركز الأورام وأمراض الدم في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان خدماته لـ 11682 مستفيداً، وذلك خلال العام الجاري 2020م.
وأوضحت "صحة جازان" أن عدد الحالات الجديدة التي استقبلها المركز 664 حالة، فيما بلغت حالات المتابعة 11018 حالة.
وأضافت أن عدد الجرعات والبروتوكولات العلاجية التي قام بها المركز لمرضى الأورام خلال العام 3177 جرعة، والجرعات التي حضرها المركز 3984.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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