إغلاق قاعات الأفراح ومراكز الدروس الخصوصية لمواجهة كورونا بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية شنت حملات لمراجعة مدى التزام المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والمنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وأوضح المحافظ، في بيان له اليوم الخميس، أنه جرى تعقيم 4980 مبنى ومنشأة عامة وخدمية، فيما جرى إغلاق 381 محلًا تجاريًا و272 مقهى و131 مركزًا للدروس الخصوصية و78 قاعة أفراح، لمواجهة الفيروس.

وناشد محافظ الشرقية، المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الواقية والالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات واستخدام المطهرات الشخصية حرصًا على سلامتهم.