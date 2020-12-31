أخبار عاجلة

وصول وفد الكويت برئاسة الأمير نواف الأحمد للمشاركة في قمة العلا -
إيران تنتج اليورانيوم المُخصّب بنسبة 20%..وواشنطن تندد: "ابتزازي نووي" -
ضبط 50 شيشة في حملة على المقاهي بسوهاج -
بالصور- ردم هبوط أرضي ابتلع سيارة وقتل قائدها في الإسكندرية -
بالأسماء.. 17 مصابًا في حادث الطريق الصحراوي بأسوان -
هناك احتياطٍ كافٍ.. مدبولي يؤكد متابعة توافر الأكسجين على مدار اليوم بكافة المستشفيات -
مدبولي: الأطقم الطبية تقوم بـ"ملحمة حقيقية" للحفاظ على صحة المواطنين -
"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر -
بعد معاناة طويلة.. هكذا ابتسمت الحياة لمروة من جديد -
8 الصبح - 110 عاما على تأسيس نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إغلاق قاعات الأفراح ومراكز الدروس الخصوصية لمواجهة كورونا بالشرقية

Print
إغلاق قاعات الأفراح ومراكز الدروس الخصوصية لمواجهة كورونا بالشرقية إغلاق قاعات الأفراح ومراكز الدروس الخصوصية لمواجهة كورونا بالشرقية

مصراوي Masrawy

11:56 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية شنت حملات لمراجعة مدى التزام المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والمنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة المُستجد.

وأوضح المحافظ، في بيان له اليوم الخميس، أنه جرى تعقيم 4980 مبنى ومنشأة عامة وخدمية، فيما جرى إغلاق 381 محلًا تجاريًا و272 مقهى و131 مركزًا للدروس الخصوصية و78 قاعة أفراح، لمواجهة الفيروس.

وناشد محافظ الشرقية، المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الواقية والالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات واستخدام المطهرات الشخصية حرصًا على سلامتهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

شبكة عيون الإخبارية