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أمطار متفرقة.. "طقس الخميس" بتوقيع "المسند": هنا الهطولات

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أمطار متفرقة.. "طقس الخميس" بتوقيع "المسند": هنا الهطولات أمطار متفرقة.. "طقس الخميس" بتوقيع "المسند": هنا الهطولات
فيما تَوَقّع "الوطني للأرصاد" سماء غائمة وضبابًا ليلًا وصباحًا

أمطار متفرقة..

تَوَقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق بالمملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق #مكة #الباحة جنوبي #المدينة وربما شرقي منطقة #حائل".

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد تَوقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئيًّا، والفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الممطرة على منطقة مكة المكرمة، تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، والشرقية.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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