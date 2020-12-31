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أمين مجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن

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أمين مجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن أمين مجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن
أعرب عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل

أمين مجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن، أمس بالتزامن مع وصول اليمنية الجديدة، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأعرب الأمين العام عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي الذي يستهدف أمن واستقرار اليمن وسلامة شعبه، معبراً عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه محاسبة الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم الذي يهدف لعرقلة كل الجهود الدولية والمسارات لإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن.
وأكد الأمين العام وقوف مجلس التعاون مع الحكومة اليمنية وهي تبدأ ممارسة أعمالها الدستورية من العاصمه المؤقتة عدن ودعمها في تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، والتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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