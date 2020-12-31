بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مشروعات مدينة ناصر الجديدة

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أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، والتي تعد إحدى مدن الجيل الرابع، ومنها "جامعة بدر ومشروع بورتو".

وتفقد المحافظ أعمال مشروعات المرافق والبنية الأساسية بالمرحلة الأولى بالمدينة بالإضافة إلى متابعة أعمال رصف الطرق بالمدينة، كما التقى بعض المهندسين المشرفين على الأعمال والعاملين، واستمع إلى بعض المهام والأعمال المكلفين بها مشددًا على الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ وسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.

واستكمل محافظ أسيوط جولته بتفقد موقع إنشاء فرع جامعة بدر الدولية بالمدينة، ومشروع بورتو السكني والذي يساهم في ضخ استثمارات بالمدينة تصل إلى 4.3 مليار جنيه لإقامة تجمع سكني كبير على مساحة 78 فدانًا فضلًا عن 25% توسعات جديدة.