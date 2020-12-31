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التعرف على هوية 8 من ضحايا حادث تصادم العلاقي بأسوان

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التعرف على هوية 8 من ضحايا حادث تصادم العلاقي بأسوان التعرف على هوية 8 من ضحايا حادث تصادم العلاقي بأسوان

مصراوي Masrawy

11:41 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

أسوان– إيهاب عمران:
لقي 12 شخصًا مصرعهم، اليوم الخميس، فى حادث تصادم بطريق العلاقي، بين سيارتين ربع نقل وجرى نقل الجثث إلى مشرحة أسوان العمومية.
وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة، أنه جرى التعرف على هوية 8 من ضحايا الحادث، بينما لم يستدل حتى الآن على 4 آخرين بسبب تفحم الجثث.
كان اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بالكيلو 80 بطريق العلاقي، أسفر عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 3 أخرين.
وجرى نقل جثث المتوفين إلى مشرحة أسوان، والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي.
وجاءت أسماء المصابين كالتالي..

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