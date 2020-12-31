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بالصور.. إصابة 5 في تصادم 9 سيارات بطريق "القاهرة- الإسماعيلية"

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بالصور.. إصابة 5 في تصادم 9 سيارات بطريق "القاهرة- الإسماعيلية" بالصور.. إصابة 5 في تصادم 9 سيارات بطريق "القاهرة- الإسماعيلية"

مصراوي Masrawy

11:41 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

الإسماعيلية- حسام الدين أحمد:

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم 9 سيارات بطريق "القاهرة- الإسماعيلية"، بسبب الشبورة الصباحية، وانعدام الرؤية الأفقية.

كان مرفق إسعاف الإسماعيلية، تلقى بلاغًا صباح اليوم الخميس، بتصادم عدة سيارات بمدخل بوابة الرسوم بطريق "القاهرة– الإسماعيلية"، ووجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث.

وأفادت المعاينة أن أول سيارة اصطدمت بالحاجز الخرساني في الطريق بسبب عدم وضوح الرؤية، أعقبها تصادم 3 سيارات أخرى، وتتابع تصادم 5 سيارات في نفس موقع الحادث بسبب عدم تقدير المسافات في ظل الشبورة.

وقال مصدر أمني، إن تتابع التصادم نتج عن السرعة، وتخوف قائدي السيارات من صوت الاصطدام الذي تكرر حدوثه ما أدى إلى خفض السرعة بشكل مفاجئ والاصطدام من الخلف.

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