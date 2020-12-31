محافظ المنوفية: تطوير 81 قرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، أن الدولة تستهدف تطوير وتنمية 1000 قرية ريفية على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح المحافظ أن نصيب المنوفية من المبادرة مركزي "الشهداء وأشمون" بواقع 27 قرية بالشهداء و 54 قرية بأشمون بإجمالي 81 قرية، ويجري تحديد القرى، وفقًا لمعايير حددها مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن التطوير يشمل "محطات المياه والصرف الصحي والصحة، والتعليم، ومشروعات اجتماعية وشبابية"، بالإضافة إلى مشروعات خدمية أخرى أساسية تمس حياة المواطنين.