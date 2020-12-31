أخبار عاجلة

وصول وفد الكويت برئاسة الأمير نواف الأحمد للمشاركة في قمة العلا -
إيران تنتج اليورانيوم المُخصّب بنسبة 20%..وواشنطن تندد: "ابتزازي نووي" -
ضبط 50 شيشة في حملة على المقاهي بسوهاج -
بالصور- ردم هبوط أرضي ابتلع سيارة وقتل قائدها في الإسكندرية -
بالأسماء.. 17 مصابًا في حادث الطريق الصحراوي بأسوان -
هناك احتياطٍ كافٍ.. مدبولي يؤكد متابعة توافر الأكسجين على مدار اليوم بكافة المستشفيات -
مدبولي: الأطقم الطبية تقوم بـ"ملحمة حقيقية" للحفاظ على صحة المواطنين -
"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر -
بعد معاناة طويلة.. هكذا ابتسمت الحياة لمروة من جديد -
8 الصبح - 110 عاما على تأسيس نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ المنوفية: تطوير 81 قرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

Print
محافظ المنوفية: تطوير 81 قرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" محافظ المنوفية: تطوير 81 قرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

مصراوي Masrawy

11:40 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، أن الدولة تستهدف تطوير وتنمية 1000 قرية ريفية على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح المحافظ أن نصيب المنوفية من المبادرة مركزي "الشهداء وأشمون" بواقع 27 قرية بالشهداء و 54 قرية بأشمون بإجمالي 81 قرية، ويجري تحديد القرى، وفقًا لمعايير حددها مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن التطوير يشمل "محطات المياه والصرف الصحي والصحة، والتعليم، ومشروعات اجتماعية وشبابية"، بالإضافة إلى مشروعات خدمية أخرى أساسية تمس حياة المواطنين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

شبكة عيون الإخبارية