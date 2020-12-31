مركز أبحاث الخلية بطب بيطري جنوب الوادي يحصل على الاعتماد الدولي

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، حصول مركز أبحاث الخلية والفسيولوجيا الجزيئية بكلية الطب البيطري على الاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد بوزارة التجارة والصناعة، اعتبارًا من 1 ديسمبر٢٠٢٠ لمدة 4 أعوام، جرى تقييمه طبقًا للمواصفة الدولية الجديدة ISO/IEC 17025:2017، مهنئًا أعضاء هيئة التدريس على الإنجاز الهام.

وقال الدكتور محمد وائل عبدالعظيم، عميد كلية الطب البيطري بالجامعة، إن مركز أبحاث الخلية والفسيولوجيا الجزيئية تأسس عام ٢٠١٢ بكلية الطب البيطري بقنا، ويضم 10 معامل في تخصصات مختلفة لدراسة بيولوجيا الخلية وعلوم الجينات.

وأوضح الدكتور حمدي عطيتو محمد أمبارك، رئيس قسم الفسيولوجيا بكلية الطب البيطريبقنا، أن المركز يهدف في نطاق السياسة العامة للدولة في مجال خدمة البحث العلمي إلى إثراء حركة البحث العلمي داخل وخارج الجامعة، وإجراء التجارب والأبحاث على الخلايا والحيوانات المختبرية.