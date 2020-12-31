أخبار عاجلة

وصول وفد الكويت برئاسة الأمير نواف الأحمد للمشاركة في قمة العلا -
إيران تنتج اليورانيوم المُخصّب بنسبة 20%..وواشنطن تندد: "ابتزازي نووي" -
ضبط 50 شيشة في حملة على المقاهي بسوهاج -
بالصور- ردم هبوط أرضي ابتلع سيارة وقتل قائدها في الإسكندرية -
بالأسماء.. 17 مصابًا في حادث الطريق الصحراوي بأسوان -
هناك احتياطٍ كافٍ.. مدبولي يؤكد متابعة توافر الأكسجين على مدار اليوم بكافة المستشفيات -
مدبولي: الأطقم الطبية تقوم بـ"ملحمة حقيقية" للحفاظ على صحة المواطنين -
"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر -
بعد معاناة طويلة.. هكذا ابتسمت الحياة لمروة من جديد -
8 الصبح - 110 عاما على تأسيس نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حديقة الطفل بمدينة نصر

Print
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حديقة الطفل بمدينة نصر محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حديقة الطفل بمدينة نصر

مصراوي Masrawy

11:24 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:​

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بحديقة الطفل بمدينة نصر.

والتقى المحافظ خلال جولته، اليوم الخميس، بالعاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، حيث هنأهم بالعام الجديد وتوزيع عدد من الهدايا العينية عليهم بهذه المناسبة.

وأكد المحافظ، على تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفانٍ وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة، التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

شبكة عيون الإخبارية