محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حديقة الطفل بمدينة نصر

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:​

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بحديقة الطفل بمدينة نصر.

والتقى المحافظ خلال جولته، اليوم الخميس، بالعاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، حيث هنأهم بالعام الجديد وتوزيع عدد من الهدايا العينية عليهم بهذه المناسبة.

وأكد المحافظ، على تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفانٍ وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة، التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة.​