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أستراليا تكافح للسيطرة على بؤر إصابات بكورونا في سيدني وملبورن

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أستراليا تكافح للسيطرة على بؤر إصابات بكورونا في سيدني وملبورن أستراليا تكافح للسيطرة على بؤر إصابات بكورونا في سيدني وملبورن

مصراوي Masrawy

11:43 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

سيدني - (د ب أ):

تكافح السلطات الأسترالية للسيطرة على بؤر من إصابات كورونا في أكبر مدينتين بالبلاد، وحثت الأفراد على تجنب التجمعات الكبيرة ليلة رأس السنة لمنع حدوث تفشٍ أوسع للمرض.

وصرحت جلاديس بيرجيكليان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز للصحفيين اليوم الخميس بأنه تم رصد عشر حالات إصابة جديدة الليلة الماضية في سيدني، وارتفع إجمالي الإصابات التي تم رصدها ضمن بؤرة في نورثرن بيتشز إلى 144 . كما ارتفع عدد الإصابات في بؤرة أخرى إلى تسعة.

أما ولاية فيكتوريا المجاورة، والتي كانت أمضت 61 يوما بدون تسجيل حالات عدوى محلية بكورونا، فأعلنت رصد ثماني حالات إصابة.

ومن المرجح أن تكون هناك صلة بين الإصابات في الولايتين، حيث زار شخص عائد من نيو ساوث ويلز مطعما تايلانديا في ملبورن بدأت منه الإصابات الجديدة في المدينة.

ويمثل ظهور هذه البؤر ضربة لأستراليا التي تمكنت إلى حد كبير من قطع سلاسل العدوى المحلية بتطبيق قواعد صارمة للاختبار وتتبع المخالطين، وعن طريق إغلاق الحدود الدولية وفرض عزل على جميع العائدين من الخارج لمدة 14 يوما في فنادق مخصصة للحجر الصحي.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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