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"عكاظ": المملكة تسعى لدعم قوة المجلس الخليجي وتثبيت دعائم وحدته

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"عكاظ": المملكة تسعى لدعم قوة المجلس الخليجي وتثبيت دعائم وحدته "عكاظ": المملكة تسعى لدعم قوة المجلس الخليجي وتثبيت دعائم وحدته

مصراوي Masrawy

11:41 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

الرياض - أ ش أ

أكدت صحيفة "عكاظ" ، أن المملكة تسعى دائما إلى دعم قوة المجلس الخليجي وتثبيت دعائم وحدته بعيدًا عن صغائر الخلاف، قريبا من صوت العقل والضمير لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وخلق آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الخميس تحت عنوان "قمة العلا" - أن انعقاد القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي يرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء القادم في محافظة العلا، يأتي في ظروف استثنائية تشهدها العلاقات الخليجية الخليجية، فضلا عن الظروف والتحديات التي يشهدها العالم بأسره في ظل جائحة كورونا.

وأضافت أن الجميع يأمل أن تتوصل «قمة العلا» إلى مصالحة خليجية وفق ضمانات واضحة لرأب الصدع العربي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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