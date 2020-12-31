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.. مصرع 12 شخصًا في حادث تصادم مأساوي

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مصر.. مصرع 12 شخصًا في حادث تصادم مأساوي .. مصرع 12 شخصًا في حادث تصادم مأساوي
وقع بطريق مدخل العلاقي ومدخل برانيس جنوب شرق أسوان

مصر.. مصرع 12 شخصًا في حادث تصادم مأساوي

لَقِيَ 12 شخصًا مصرعهم، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتين بطريق مدخل العلاقي، ومدخل برانيس جنوب شرق محافظة أسوان في .

وأكد محمد الدخيلي مدير مرفق إسعاف أسوان، أنه تم نقل 12 جثة من ضحايا حادث التصادم، إلى مشرحة أسوان العمومية، بواسطة 10 سيارات إسعاف؛ مبينًا أن "الحادث جاء نتيجة تصادم سيارتي ربع نقل على طريق "العلاقي برنيس" الرابط بين محافظتيْ أسوان والبحر الأحمر؛ مما أسفر عن مصرع 12 شخصًا"، بحسب موقع "اليوم السابع".

وكانت محافظة أسوان، قد شهدت يوم الأحد الماضي حادثًا مأساويًّا، أسفر عن مصرع 12 شخصًا أيضًا، بعد تصادم سيارة ربع نقل قادمة من محافظة أسيوط بسيارة ميكروباص أجرة قادمة من مدينة أسوان على الطريق الصحراوي الغربي أسوان- القاهرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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