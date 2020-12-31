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أكثر من 41 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" و"تأكد" في نجران

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أكثر من 41 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" و"تأكد" في نجران أكثر من 41 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" و"تأكد" في نجران
منذ بدء العمل فيها وعبر 8 عيادات موزعة على المدينة وبقية المحافظات

أكثر من 41 ألف مستفيد من خدمات

قدّمت عيادات "تطمن" ومركز "تأكد" في نجران، خدماتها لـ41506 مستفيدين؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وبيّنت "صحة نجران" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" 19994 مستفيدًا؛ وذلك عبر 8 عيادات، موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز "تأكد" 21512 مستفيدًا عن طريق مسار السيارات.

يُذكر أن عيادات "تطمن" تستقبل مَن يعانون أعراض مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق؛ وذلك دون حجز موعد.

فيما خُصصت مراكز "تأكد"، للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".عيادات تطمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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