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العراق يدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن

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العراق يدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن العراق يدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن

مصراوي Masrawy

11:26 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

بغداد - أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية العراقية التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار عدن تزامنا مع وصول اليمنية الجديدة لبدء عملها بعد تشكيلها تنفيذاً لاتفاق الرياض.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس - "ندين ونستنكر التفجير الذي طال مطار عدن في اليمن والذي راح ضحيته عدد من الأفراد وإصابة آخرين، نُقدِّم تعازينا لليمن الشقيق".

وأضاف الصحاف: "نؤكد موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصوره، ووقوفه مع المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب، ودعم جميع الجهود الخيرة الرامية إلى القضاء على التطرف والعنف".

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