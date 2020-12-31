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المرور تعيد فتح طريقي السويس والكريمات عقب انقشاع الشبورة المائية

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المرور تعيد فتح طريقي السويس والكريمات عقب انقشاع الشبورة المائية المرور تعيد فتح طريقي السويس والكريمات عقب انقشاع الشبورة المائية

مصراوي Masrawy

11:10 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الخميس، فتح طريقي السويس الصحراوي والكريمات عقب انقشاع الشبورة المائية واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات .

كانت المتابعات الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وتعيق مستوى الرؤية وعلى الفور تم غلق طريق السويس من الكيلو 61 وحتي الكيلو 109 في الاتجاهين وطريق الكريمات وطريق الفيوم لوجود شبورة كثيفة تعيق الرؤية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وفى وقت لاحق ورد إخطارا بتحسن الأحوال الجوية واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات وعلى الفور تم إعادة فتح طريق "الفيوم الصحراوي" واستمرار تعيين خدمات مرورية بالطرق.

وفى وقت لاحق ورد إخطارا بتحسن الأحوال الجوية وعلى الفور تم إعادة فتح طريقي السويس الصحراوي والكريمات.

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