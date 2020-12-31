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بالصور.. وصول 13 عربة سكة حديد جديدة إلى ميناء الإسكندرية

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بالصور.. وصول 13 عربة سكة حديد جديدة إلى ميناء الإسكندرية بالصور.. وصول 13 عربة سكة حديد جديدة إلى ميناء الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:09 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:
استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، دفعة جديدة من عربات الركاب بواقع 13 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية من ميناء "سان بطرسبرج" بروسيا، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.
تعد الصفقة التي وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة "ترانسماش" الروسية، الممثل للتحالف الروسي المجري، الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد ، بتكلفة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.
وتشمل صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب 800 عربة مكيفة "500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يجري تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة"، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

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