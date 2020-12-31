نقابة أطباء المنوفية تنعى طبيبة توفيت بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

نعت نقابة الأطباء في محافظة المنوفية، الطبيبة ناهد البرعي بإدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، والمدير السابق بإدارة السادات الصحية، لوفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان النقابة: "تنعى نقابة أطباء المنوفية، وفاة الدكتورة ناهد البرعي بإدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالمنوفية والمدير السابق بإدارة السادات الصحية، والتي رحلت عن دنيانا على إثر إصابتها بفيروس كورونا.. داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته و أن يلهم ذويها الصبر والسلوان".