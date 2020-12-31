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دار الإفتاء: نواجه تيارات الإرهاب بطريقة علمية مؤسسية فريدة

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دار الإفتاء: نواجه تيارات الإرهاب بطريقة علمية مؤسسية فريدة دار الإفتاء: نواجه تيارات الإرهاب بطريقة علمية مؤسسية فريدة

مصراوي Masrawy

11:24 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، على أنها تمارس مهام الإفتاء ونشر الفكر الوسطي الصحيح ومواجهة تيارات العنف والإرهاب بطريقة علمية مؤسسية فريدة.

وذكرت دار الإفتاء المصرية، في موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة اليوم الخميس، أن الإفتاء ليس مجرد ذكر حكم في قضية مثل الطلاق أو الميراث، بل هو شامل لكل قضايا المجتمع.

ولفتت دار الإفتاء إلى أن مسيرة الدار انطلقت من الفهم الصحيح لرسالة الفتوى ودورها المهم الكبير في استقرار المجتمعات وتحقيق الأمن ومواجهة التحديات ومواكبة المستجدات والخروج بالأمة من ظلمات الجهل والتطرف والإرهاب والإرجاف إلى نور العلم والعمل والاستقرار، بما يحقق مقاصد الشريعة ويبرز معنى أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان.

وأكد الفيديو، على أن دار الإفتاء مؤسسة وطنية عريقة ضاربة في أعماق التاريخ تعتمد المنهجية الصحيحة للدين.

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