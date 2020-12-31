المتر وصل لـ 81 ألف جنيه.. بيع 5 محال تجارية و3 وحدات إدارية بمنطقة الـ 800 فدان بـ 6 أكتوبر الجديدة

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تم بيع 5 محال تجارية و3 وحدات إدارية ومهنية بسنتر قطاع ج بمنطقة الـ 800 فدان للإسكان الاجتماعي، وذلك في جلسة للمزاد العلني، مشيراً إلى أن القيمة البيعية للمحال والوحدات بلغت 15 مليوناً و672 ألف جنيه.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن سعر البيع للمحال التجارية تراوح بين 54 و81 ألف جنيه للمتر المسطح، بينما تراوح سعر البيع للوحدات الإدارية والمهنية بين 20500 جنيه و24500 جنيه للمتر.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة (بيع وصيانة موبايلات - عطارة - مقلة - حدايد وبويات - أدوات منزلية ومنظفات)، بينما تم طرح الوحدات الإدارية والمهنية بأنشطة (لغات وترجمة - مكتب سياحة - استيراد وتصدير).