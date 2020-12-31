أخبار عاجلة

8 الصبح - 110 عاما على تأسيس نادي الزمالك -
8 الصبح - قراءة في أهم القضايا التي تناولتها صحافة اليوم -
8 الصبح - رئيس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية للعاملين في المصالح الحكومية -
8 الصبح - الصحة تعلن 1277 إصابة جديدة بكورونا و58 حالة وفاة -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 5/1/2021 -
8 الصبح - خطوة بخطوة..كيف تحول سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي وعوائد ذلك إقتصاديا؟ -
8 الصبح - الرئيس السيسي: الدولة أطلقت مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز وفق دراسات لنجاحها -
وصول وفد الكويت برئاسة الأمير نواف الأحمد للمشاركة في قمة العلا -
بالصور.. ولي العهد أثناء استقباله وفد البحرين بعد وصولهم مطار العلا -
العلا.. وصول الوفد العماني للمشاركة في القمة الخليجية 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

المتر وصل لـ 81 ألف جنيه.. بيع 5 محال تجارية و3 وحدات إدارية بمنطقة الـ 800 فدان بـ 6 أكتوبر الجديدة

Print
المتر وصل لـ 81 ألف جنيه.. بيع 5 محال تجارية و3 وحدات إدارية بمنطقة الـ 800 فدان بـ 6 أكتوبر الجديدة المتر وصل لـ 81 ألف جنيه.. بيع 5 محال تجارية و3 وحدات إدارية بمنطقة الـ 800 فدان بـ 6 أكتوبر الجديدة

مصراوي Masrawy

11:17 ص الخميس 31 ديسمبر 2020


كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تم بيع 5 محال تجارية و3 وحدات إدارية ومهنية بسنتر قطاع ج بمنطقة الـ 800 فدان للإسكان الاجتماعي، وذلك في جلسة للمزاد العلني، مشيراً إلى أن القيمة البيعية للمحال والوحدات بلغت 15 مليوناً و672 ألف جنيه.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن سعر البيع للمحال التجارية تراوح بين 54 و81 ألف جنيه للمتر المسطح، بينما تراوح سعر البيع للوحدات الإدارية والمهنية بين 20500 جنيه و24500 جنيه للمتر.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة (بيع وصيانة موبايلات - عطارة - مقلة - حدايد وبويات - أدوات منزلية ومنظفات)، بينما تم طرح الوحدات الإدارية والمهنية بأنشطة (لغات وترجمة - مكتب سياحة - استيراد وتصدير).

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

شبكة عيون الإخبارية