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مصراوي Masrawy

كتب- محمود السعيد:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 709 لسنة 2020 بترقية اسم الشهيد اللواء ياسر حسن عبد الحميد عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات (سابق)، استثنائيا إلى رتبة اللواء بدرجة مساعد وزير الداخلية اعتبارا من 16- 11 - 2020.

كان اللواء "عصر" استشهد يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الماضي، إثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو مسرة في شبرا اندلع فيها حريق. وهرع اللواء الراحل إلى مكان الحريق مع وصول رجال الحماية المدنية للموقع، وظل يساعدهم حتى سقط في البلاعة وتوفي.

اللواء ياسر عصر مولود بقرية مشتهر في مركز طوخ بالقليوبية، تخرج من كلية الشرطة عام 1989 دومًا ما نال إشادات رؤسائه بالإضافة إلى محبة زملائه، فترقى إلى رئاسة قسم شرطة ضواحي السكة الحديد بمحطة مصر عام 2016.

قضى الشهيد 31 عامًا داخل المنظومة الشرطية، وكانت الشجاعة والتضحية سمة أساسية للواء "عصر"، فحينما كان مأمورا لقسم شرطة الضواحي في يناير 2016، نشب حريق هائل في القطار 1551 (القاهرة - طنطا)، وبالتزامن مع طلب الدعم، شرع بنفسه في إخلاء الركاب من داخل القطار، وأمسك بطفاية حريق وتعامل مباشرة مع مصدر النيران ليمنع امتدادها إلى باقي عربات القطار حتى تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق كاملًا.

فور انتهاء الحريق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للواء "عصر" يظهر فيها بجانب القطار المحترق وعلى ملابسه آثار مواد الإطفاء، حيث أشاد الجميع ببطولته وشجاعته النادرة لإنقاذ العشرات.

وفي 11 يناير 2016، كرًّم اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية السابق، العقيد ياسر حسن عصر، من قوة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات -رئيس قسم شرطة سكك حديد الضواحي - وذلك لموقفة المشرف وتمكنه من السيطرة وإطفاء حريق اندلع بإحدى عربات قطار أثناء توقفه على رصيف المحطة مما أدى إلى عدم امتداد الحريق لباقي العربات.

وعقب وفاته، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لشهيد الواجب متذكرين بطولته وشجاعته، مطالبين بتكريمه.

