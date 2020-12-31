أخبار عاجلة

8 الصبح - 110 عاما على تأسيس نادي الزمالك -
8 الصبح - قراءة في أهم القضايا التي تناولتها صحافة اليوم -
8 الصبح - رئيس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية للعاملين في المصالح الحكومية -
8 الصبح - الصحة تعلن 1277 إصابة جديدة بكورونا و58 حالة وفاة -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 5/1/2021 -
8 الصبح - خطوة بخطوة..كيف تحول سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي وعوائد ذلك إقتصاديا؟ -
8 الصبح - الرئيس السيسي: الدولة أطلقت مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز وفق دراسات لنجاحها -
وصول وفد الكويت برئاسة الأمير نواف الأحمد للمشاركة في قمة العلا -
بالصور.. ولي العهد أثناء استقباله وفد البحرين بعد وصولهم مطار العلا -
العلا.. وصول الوفد العماني للمشاركة في القمة الخليجية 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

يتوجه إلى واشنطن للاحتفال بالعام الجديد

Print
ترامب يتوجه إلى واشنطن للاحتفال بالعام الجديد يتوجه إلى واشنطن للاحتفال بالعام الجديد

مصراوي Masrawy

11:11 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):

غيّر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، جدول أعمالهما وقررا قضاء ليلة رأس العام في واشنطن، بصورة غير متوقعة، والتخلي عن حضور حفل كان مقررا في فلوريدا.

ومن المخطط أن يغادر الاثنان فلوريدا صباح اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي)، بحسب برنامج يومي محدث نشره البيت الأبيض.

ذلك، فلن يحضر ترامب حفل رأس العام الجديد في منتجع "مار إيه لاجو" المملوك له، والذي قام الضيوف بشراء تذاكر له، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

ولم يذكر البيت الأبيض السبب وراء المغادرة المبكرة.

يذكر أن ترامب كان قد رفض الاقرار بفوز خصمه الديمقراطي، جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وفي محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات، رفعت حملة ترامب عشرات الدعاوى القضائية، التي تم رفض جميعها تقريبا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

ترامب يعتزم مقاضاة سكرتير ولاية جورجيا

ترامب يعتزم مقاضاة سكرتير ولاية جورجيا

شبكة عيون الإخبارية