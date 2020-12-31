وزير النقل: المواطن يرى شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

أعلن كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 13 عربة إلى ميناء الإسكندرية وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة؛ والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وقال الوزير، في بيان له الخميس، إن العربات الـ 13 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن إلى 186 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة.

وأكد وزير النقل، على أن الصفقة تساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل خاصة وأن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجاري تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، وتحسين وتطوير المحطات والورش وأن جميع هذه الإجراءات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها ساهمت في زيادة معدلات السلامة والأمان في تشغيل القطارات وتحسن مستوى الخدمة والتي بدأ المواطن يشعر بها على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة)، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.