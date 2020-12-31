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تجديد حبس متهم بذبح مسن بسبب الشذوذ الجنسي في المرج

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تجديد حبس متهم بذبح مسن بسبب الشذوذ الجنسي في المرج تجديد حبس متهم بذبح مسن بسبب الشذوذ الجنسي في المرج

مصراوي Masrawy

10:36 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات، اليوم الخميس، تجديد حبس عاطل 15 يومًا بتهمة ذبح مسن بسبب الشذوذ الجنسي داخل إحدى الشقق السكنية بالمرج.

وكانت مديرية أمن القاهرة تمكنت من تحديد هوية المتهم عّن طريق تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية أن الجثة لذكر في العقد الخامس من العمر عثر عليه مذبوحًا ومتحللًا داخل شقته بدائرة قسم شرطة المرج.

كانت البداية أثناء ورود بلاغ من أحد الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين العثور على جثة ذكر فى العقد الخامس من العمر مذبوحًا وفى حالة تحلل داخل شقته.

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