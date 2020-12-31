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إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار في مخدر الفودو بالبساتين

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إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار في مخدر الفودو بالبساتين إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار في مخدر الفودو بالبساتين

مصراوي Masrawy

10:36 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة البساتين، اليوم الخميس، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار في مخدر الفودو وحيازة سلاح ناري في غير الأحوال المصرح بها.

وكشفت التحقيقات عن قيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المقطم "له معلومات جنائية")، باتخاذه مسكنه بدائرة القسم مصنعاً لتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، واتخاذه من المنطقة سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع – كمية من الفودو المخدر- كمية من البردقوش– مبلغ مالي – زجاجات وعبوات لمواد تستخدم في عملية التصنيع– كمية كبيرة من الأكياس البلاستيك – ميزان حساس – هاتف محمول – دراجة بخارية بدون لوحات معدنية).

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، والسلاح للدفاع، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والدراجة لتسهيل تنقلاته.

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