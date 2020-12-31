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مجلس النواب يدين هجوم عدن الذي تزامن مع وصول اليمنية الجديدة لأداء مهامها

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مجلس النواب يدين هجوم عدن الذي تزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة لأداء مهامها مجلس النواب يدين هجوم عدن الذي تزامن مع وصول اليمنية الجديدة لأداء مهامها

مصراوي Masrawy

10:48 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

أدان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بأشد عبارات الاستهجان، الحادث المأساوي الذي استهدف مطار عدن جنوب اليمن، وراح ضحيته العديد من الأبرياء، مؤكدا على أهمية إعادة اليمن إلى جادة الطريق ومسار السلام.

جاء ذلك في برقية بعث بها الدكتور علي عبدالعال، اليوم الخميس، إلى رئيس مجلس النواب اليمني سعيد سلطان سعيد البركاني دعما ومواساة في ضحايا الحادث الأليم.

وقال عبدالعال: "تلقينا بمزيد من الأسى والأسف نبأ الانفجارات التي استهدفت مطار عدن بالتزامن مع وصول الجديدة لأداء مهامها الوطنية والذي راح ضحيته العديد من المواطنين".

وأضاف: "أن مثل هذه الأعمال الإجرامية الخسيسة تهدف بالأساس إلى إفشال المساعي الحميدة التي بذلتها المملكة العربية لجسر الهوة ما بين الأشقاء".

وتابع: "إن مجلس النواب يؤكد أن مثل هذه الأعمال غير المسئولة لن تفت في عضد الحكومة الجديدة عن القيام بمهامها ورفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني الشقيق التي طال أمدها".

وأعرب عبدالعال عن خالص المواساة في ضحايا هذا الحادث الأليم، داعيا الله عز وجل أن يعجل بشفاء المصابين.​

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مصراوي Masrawy

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