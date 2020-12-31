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مستشفى الأطفال التخصصي ببنها يستقبل 12 طفلًا مصابين بفيروس كورونا

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مستشفى الأطفال التخصصي ببنها يستقبل 12 طفلًا مصابين بفيروس كورونا مستشفى الأطفال التخصصي ببنها يستقبل 12 طفلًا مصابين بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

11:01 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشفت مصادر طبية بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، أنه جرى استقبال، 12 طفلًا، أثبتت الأشعة المقطعية والتحاليل إصابتهم بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، وجرى تخصيص الطابق الثاني بالمستشفى عزل صحي للأطفال دون الـ 15 عامًا.

وكشفت المصادر، أنه جرى حجز طفلين فقط حتى الآن بالمستشفى، فيما جرى صرف بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة لـ 10 آخرين مع عزلهم منزليًا، وتسجيل بياناتهم للتواصل والمتابعة مع ذويهم من قبل فريق المتابعة بالمستشفى مدار اليوم.

واوضحت، أن أعمار الحالات التي جرى استقبالها حتى الآن تتراوح ما بين 6 شهور و 16 عامًا.

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