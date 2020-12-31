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محافظ القليوبية يتفقد أعمال التطوير في بنها وشبرا الخيمة

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محافظ القليوبية يتفقد أعمال التطوير في بنها وشبرا الخيمة محافظ القليوبية يتفقد أعمال التطوير في بنها وشبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

10:48 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة ميدانية، لمتابعة أعمال التطوير بكورنيش النيل بمدينة بنها، وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، وطريق شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة.

بدأ المحافظ الجولة، بتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل في بنها، وأعمال تركيب واجهات أسوار الكورنيش كما تفقد نماذج المقاعد، لتعميمها، مشددًا على ضرورة عدم تأثير الأعمال الجارية على راحة المواطنين.

كما تابع الهجان، أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، والتي تبدأ من نزلة أم بيومي، بطول 3 كم، بمدة تنفيذ 6 أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالاتجاهين بعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه.

وتفقد المحافظ أعمال نقل المرافق (صرف صحي - مياه - كهرباء - خطوط التليفون)، لعمل خطوط صرف جديدة، وخطوط للمياه.

واختتم محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، وأبدى بعض الملاحظات على أماكن وضع أعمدة الإنارة مع تكثيفها في بعض الأماكن، مع عمل ساحات الانتظار السيارات.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي بالمحافظة.

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