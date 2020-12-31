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كورونا.. تسجل 593 وفاة وأكثر من 27.7 ألف إصابة

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كورونا.. روسيا تسجل 593 وفاة وأكثر من 27.7 ألف إصابة كورونا.. تسجل 593 وفاة وأكثر من 27.7 ألف إصابة
توزعت الإصابات الجديدة بين كل الأقاليم الـ85 وفي مقدمتها العاصمة

كورونا.. روسيا تسجل 593 وفاة وأكثر من 27.7 ألف إصابة

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مجددًا عتبة الـ27 ألف حالة خلال 24 ساعة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 27747 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 26513 إصابة في اليوم السابق؛ مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 15% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (6566 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3758 حالة).

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 593 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 599 وفاة في اليوم السابق؛ فيما تماثل 28922 مريضًا للشفاء من العدوى.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تشخيصها في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و159297 إصابة مؤكدة؛ بما في ذلك 57019 حالة وفاة و547938 حالة نشطة ومليونين و554340 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 90.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19" (445 ألفًا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 663 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وتوقفت وتيرة تفشي كورونا في روسيا عن الارتفاع في الأيام الأخيرة على خلفية استمرار حملة واسعة النطاق للتطعيم مجانًا ضد العدوى باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح مضاد للفيروس التاجي في العالم.روسيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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