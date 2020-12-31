أخبار عاجلة

8 الصبح - 110 عاما على تأسيس نادي الزمالك -
8 الصبح - قراءة في أهم القضايا التي تناولتها صحافة اليوم -
8 الصبح - رئيس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية للعاملين في المصالح الحكومية -
8 الصبح - الصحة تعلن 1277 إصابة جديدة بكورونا و58 حالة وفاة -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 5/1/2021 -
8 الصبح - خطوة بخطوة..كيف تحول سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي وعوائد ذلك إقتصاديا؟ -
8 الصبح - الرئيس السيسي: الدولة أطلقت مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز وفق دراسات لنجاحها -
وصول وفد الكويت برئاسة الأمير نواف الأحمد للمشاركة في قمة العلا -
بالصور.. ولي العهد أثناء استقباله وفد البحرين بعد وصولهم مطار العلا -
العلا.. وصول الوفد العماني للمشاركة في القمة الخليجية 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

وفاة مُسن وشقيقته انهار عليهما سور مزرعة في سوهاج

Print
وفاة مُسن وشقيقته انهار عليهما سور مزرعة في سوهاج وفاة مُسن وشقيقته انهار عليهما سور مزرعة في سوهاج

مصراوي Masrawy

10:38 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي مُسن وشقيقته مصرعهما، اليوم الخميس، عقب انهيار سور مزرعة عليهما، بدار السلام في محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بانهيار جزء من سور على شقيقين، ووفاتهما تحت الأنقاض، بناحية أولاد خلف.

وتبين انهيار جزء من سور مبني بالبلوك الأبيض محاط بمزرعة موز ملك "حسن. ف" 60 عامًا بالمعاش.

نتج عن ذلك وفاة مالك المزرعة، وإصابة شقيقته "زينب" 40 عامًا ربة منزل، التي توفيت عقب وصولها لمستشفى سوهاج الجامعي.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

مصرع 2 وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم بأسوان

مصرع 2 وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم بأسوان

شبكة عيون الإخبارية