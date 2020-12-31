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التراس: تعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية لكافة المؤسسات التعليمية

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التراس: تعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية لكافة المؤسسات التعليمية التراس: تعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية لكافة المؤسسات التعليمية

مصراوي Masrawy

10:20 ص الخميس 31 ديسمبر 2020


كتب- مصراوي:

أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح لتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية لكافة المؤسسات التعليمية والحكومية، موضحا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتدبير احتياجات الكليات والمراكز البحثية التابعة لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار استراتيجية العمل بالعربية للتصنيع لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية، فضلا عن إرساء دعائم التعاون العلمي والبحثي والتدريب ونقل التكنولوجيا.

وأوضح "التراس" أنه تم الاتفاق على تلبية احتياجات جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في العديد من المجالات ومنها التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية والوسائل التعليمية المختلفة والحاسبات والمعامل وشاشات العرض الإلكترونية وأنظمة كاميرات المراقبة والأثاث الإداري والتعليمي والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظم موفر المياه الذكي والأجهزة والدراجات الرياضية والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات الطبية ومحارق النفايات الطبية والخطرة ومعدات حماية البيئة والعديد من المجالات بما يخدم خطط واستراتيجيات التنمية بالجامعة.

وأشار "التراس" إلى أن مجالات التعاون تتضمن أيضا التدريب ودعم المشروعات البحثية والابتكارات الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة وتنظيم الدورات التدريبية في المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفي في مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الإنتاجية والبحثية التابعة للهيئة وتدريب الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع بالدورات التخصصية بالجامعة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لطلبة الكليات الهندسية لوحدات الهيئة العربية للتصنيع المختلفة.

وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع قامت بتعزيز التحول الرقمي بجامعات بنها وأسيوط وقناة السويس والسادات، مشيرا إلى المشاركة في تجهيز الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة بالمدن الجديدة ومنها الملك سلمان والعلمين والجلالة والمنصورة الجديدة والأكاديمية الوطنية للتدريب.

من جانبه، أعرب الدكتور "يحيي عبدالعظيم المشد" رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا عن ثقته في نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة في مجالات التدريب والبحث العلمي لتحويل المخرجات البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها في المجالات الصناعية المختلفة وتؤهلهم لسوق العمل.

وأكد "المشد" على أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع في مجال البنية التحتية بما يخدم خطط التحول الرقمي، وفقا لأحدث النظم الحديثة، خاصة مع الهيئة بالجودة والدقة والالتزام بمواعيد التسليم وفقا لمستويات الجودة العالمية.

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مصراوي Masrawy

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