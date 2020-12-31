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بنهاية دوام اليوم وتستمر أسبوعين.. بدء "إجازة منتصف العام الدراسي"

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بنهاية دوام اليوم وتستمر أسبوعين.. بدء "إجازة منتصف العام الدراسي" بنهاية دوام اليوم وتستمر أسبوعين.. بدء "إجازة منتصف العام الدراسي"
للطلاب والهيئتَيْن التعليمية والإدارية.. والدراسة تُستأنف 4 جمادى الآخرة

بنهاية دوام اليوم وتستمر أسبوعين.. بدء

تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي للهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بنهاية دوام اليوم الخميس ولمدة أسبوعين؛ وذلك بحسب التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي الجاري 1441/ 1442هـ؛ حيث تعد الإجازة الأولى بعد فصل دراسي تقدم الدراسة فيه عن بعد، ونجحت وزارة التعليم وكافة منسوبيها من معلمين ومعلمات بتقديمه بالشكل الأكمل والأنسب، بعد الدعم المتواصل من ولاة الأمر -حفظهم الله- لتعليم عن بعد نظراً لجائحة فيروس "كورونا".

وفي التفاصيل، تعود الدراسة مجددًا بعد اجازة الأسبوعين للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات ؛ حيث تُستأنف يوم 4 جمادى الآخر ، الموافق 17/ 1/ 2021 م ، وتستمر حتى 17 رمضان القادم بداية إجازة عيد الفطر المبارك ، الموافق 28/ 4/ 2021م ، وتبدأ الدراسة بعد عيد الفطر في 6/ 10/ 1442 هـ الموافق 17/ 5/ 2021م، وإجازة نهاية العام بنهاية دوام 22/ 10/ 1442هـ، الموافق 2/ 6/ 2021م.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد رفع أمس الشكر للقيادة على ما تحقق من نجاح اختبارات الفصل الأول، وقال عبر حسابه في "تويتر": "أرفع باسمي ونيابةً عن زملائي وزميلاتي من منسوبي التعليم، خالص الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على دعمهما المتواصل للتعليم عن بُعد، وما تحقق من نجاح في اختبارات الفصل الدراسي الأول".

وأضاف: "الزملاء والزميلات المعلمون والمعلمات وأعضاء هيئة التدريب في الجامعات والتدريب التقني، أتقدّم لكم بالشكر والتقدير على ما قدّمت من تميز وعطاء لاستمرار العملية التعليمية عن بعد، وما بذلتهم من جهود مخلصة كنت فيها ولا تزالون على قدر من الثقة والمسؤولية، وما سطرتم من قصص التفاني والتفاعل مع طلابكم وطالباتكم، فتحولت معكم الجائحة إلى قصة نجاح لم يتوقف فيها التعليم في وطننا يوماً واحداً".وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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