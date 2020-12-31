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مجلس رواد المسجد الحرام النسائي يعقد أولى جلساته

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مجلس رواد المسجد الحرام النسائي يعقد أولى جلساته مجلس رواد المسجد الحرام النسائي يعقد أولى جلساته
ناقش العديد من الموضوعات وخروج بعدة توصيات

مجلس رواد المسجد الحرام النسائي يعقد أولى جلساته

عقدت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية ورئيس اللجنة النسائية لمجلس رواد المسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أولى جلسات المجلس عن بُعد.

وجرى خلال اللقاء توصيف مهام المجلس؛ لما له من آثار ومقترحات واستشارات تصبّ في خدمة قاصدات بيت الله الحرام، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات والخروج منها بعدة توصيات للعمل عليها؛ تحقيقًا لرسالة الحرمين الشريفين على الوجه الأمثل.

حضر المجلس كلٌّ من الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، والدكتورة دينا بنت شاكر العبدلي، والدكتورة سلوى بنت سعد الغالبي، وفاتن بنت محمد حسي، ورئيس المجلس الاستشاري لرواد المسجد الحرام سليمان الزايدي.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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