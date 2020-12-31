القيادة تهنئ رئيس كوبا بذكرى يوم التحرير لبلاده

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أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس ميغل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس ميغل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان