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الأرياني: نطالب بإدراج مليشيا الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية ووضعها في القوائم السوداء

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الأرياني: نطالب بإدراج مليشيا الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية ووضعها في القوائم السوداء الأرياني: نطالب بإدراج مليشيا الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية ووضعها في القوائم السوداء
وزير الإعلام اليمني: سجلها الإجرامي في استهداف الصحفيين حافل بمئات الجرائم

الأرياني: نطالب بإدراج مليشيا الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية ووضعها في القوائم السوداء

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني المجتمع الدولي بإدراج مليشيا الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية ووضعها في القوائم السوداء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": نطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالصحفيين بإدانة هذه الجريمة الإرهابية والتضامن مع الضحايا والعمل على إدراج مليشيا الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية ووضعها في القوائم السوداء التي تستهدف الصحفيين وتقديم قياداتها للمحاكمة وملاحقتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأضاف: نؤكد أن استهداف المطارات والمنشآت والأعيان المدنية سلوك لمليشيا الحوثي الإرهابية، كما أن سجلها الإجرامي في استهداف الصحفيين حافل بمئات الجرائم، فقد سقط على أيديها العشرات من الشهداء الصحفيين وفاقت جرائمها بحق هذه الشريحة ما ارتكبته داعش والقاعدة بحسب الإحصائيات الدولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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