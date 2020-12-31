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صحف إماراتية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة تجاه الحوثيين

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صحف إماراتية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة تجاه الحوثيين صحف إماراتية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة تجاه الحوثيين

مصراوي Masrawy

10:23 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

أبوظبي- أ ش أ:

أكدت صحف إماراتية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة تجاه ميليشيات الحوثي، مشيرة إلى أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة لبدء عملها يسعى إلى تقويض فرص الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" - في افتتاحيتها الخميس تحت عنوان "إرهاب جبان" - أن الهجوم الإرهابي الذي طال مطار عدن، لم يستهدف حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة فحسب، وإنما كل يمني طامح إلى السلام والاستقرار .

وأضافت أن لن تغادر عدن، والأعمال الإرهابية أياً كان من يفتعلها، لن تثنيها عن ممارسة مهامها وأولها إنهاء الانقلاب، والتحالف مستمر في دعم ومساندة كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني.

من جانبها، أوضحت "البيان" تحت عنوان " هجوم جبان"، أن أيادي الشر التي امتدت لمحاولة اغتيال مستقبل الاستقرار في اليمن، لا تستحق أقل من الإدانة الحازمة، المقرونة بجهد دولي صارم يوقف أصحاب الأجندات الخبيثة عند حدود القانون الدولي، وتضعهم في مكانهم الصحيح خارجين عن القانون والشرعية الدولية.

أما "الوطن" فأكدت تحت عنوان " الإرهاب الجبان"، أن اليمن سينتصر وسيتعافى وسيكون لجميع أبنائه المؤمنين بوحدته ومستقبله، أما الذين يواصلون طريقهم الآثم فسيجنون الخيبات والهزيمة أمام عزيمة الشعوب التي ترفض العنف والبطش والوحشية، وسينتصر اليمن بثباته وعزيمة شعبه المؤمن بحاضنته الخليجية والعربية وأصالة تاريخه، والرغبة الأكيدة لدى الأغلبية الشعبية المصممة على بناء يمن جديد متعاف من كل ما يعيق نهضته الحقيقية.

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