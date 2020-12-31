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الهند ترصد 5 إصابات جديدة بالسلالة المتحورة من

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الهند ترصد 5 إصابات جديدة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا الهند ترصد 5 إصابات جديدة بالسلالة المتحورة من

مصراوي Masrawy

10:19 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

نيودلهي- أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة الهندية رصد 5 حالات إصابة جديدة بالسلالة الجديدة من المستجد لأشخاص عادوا مؤخرا إلى الهند من بريطانيا، ليرتفع بذلك عدد الحالات المُكتشف إصابتها بتلك السلالة إلى 11 حالة.

وذكرت الوزارة وفقا لقناة "إنديا تي في" الهندية، الخميس - أنه بذلك ترتفع حصيلة المصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس إلى 25 حالة.

وأعلن عن اكتشاف السلالة الجديدة الأولى من الوباء في وقت سابق من ديسمبر الجاري، ويُعتقد أنها بدأت في سبتمبر في منطقة "كنت" جنوب شرقي إنجلترا ويُعتقد أنها قادرة على الانتشار بشكل أكبر من السلالة القديمة بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.

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