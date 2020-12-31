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مصراوي Masrawy

نيودلهي- أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة الهندية رصد 5 حالات إصابة جديدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأشخاص عادوا مؤخرا إلى الهند من بريطانيا، ليرتفع بذلك عدد الحالات المُكتشف إصابتها بتلك السلالة إلى 11 حالة.

وذكرت الوزارة وفقا لقناة "إنديا تي في" الهندية، الخميس - أنه بذلك ترتفع حصيلة المصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس إلى 25 حالة.

وأعلن عن اكتشاف السلالة الجديدة الأولى من الوباء في وقت سابق من ديسمبر الجاري، ويُعتقد أنها بدأت في سبتمبر في منطقة "كنت" جنوب شرقي إنجلترا ويُعتقد أنها قادرة على الانتشار بشكل أكبر من السلالة القديمة بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.