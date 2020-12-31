المحال تبحث عن زبائن.. انخفاض مبيعات الكريسماس بسبب كورونا في الإسكندرية- صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد البدري:

مع اقتراب نهاية عام 2020، ألقت تداعيات جائحة كورونا في موجتها الثانية بظلالها على حركة البيع بأسواق هدايا الكريسماس، بعد انخفاض نسب المبيعات لدى التجار بشكل غير مسبوق متأثرة بتراجع الإقبال وإلغاء الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

أجرى "مصراوي" جولة في أسواق بيع الهدايا والمراكز التجارية بالإسكندرية، لرصد حركة البيع في الساعات الأخيرة قبل حلول ليلة رأس السنة، إذ شهدت المحال ركودًا واضحًا بعد أن اكتفى أغلب المستهلكين بالمرور أمام أماكن البيع والتقاط بعض الصور التذكارية مع نماذج بابا نويل وشجرة الكريسماس.

الجائحة غيرت أولويات المستهلكين

وأكد كريم عبدالرحمن، مدير أحد محال الهدايا بمنطقة المنشية، انخفاض حركة البيع مقارنة بالعام الماضي، معللًا ذلك بتغير أولويات المواطنين بعد انتشار الجائحة، والتزامهم بأعباء مادية جديدة تجاه أسرهم، بصورة جعلت الاستغناء عن شراء هدايا الكريسماس أمرًا منطقيًا.

وأضاف أن غالبية الزبائن الذين ترددوا على الأسواق في الأيام الأخيرة اكتفوا بشراء هدايا رمزية مثل فروع الزينة ونماذج صغيرة من الأشجار الصناعية لتزيين منازلهم خلال فترة الاحتفالات، مؤكدًا أن جائحة كورونا جعلت الأولوية لدى العديد من المواطنين في شراء مستحضرات التعقيم والتطهير والكمامات التي باتت أمرًا ضروريًا في كل منزل.

ضعف القوى الشرائية وإلغاء الاحتفالات خفّضت المبيعات

وقال سامح مجدي، مدير محل بيع هدايا بوسط الإسكندرية، إن ضعف القوى الشرائية كان سببًا رئيسيًا في تراجع المبيعات مقارنة بالعام الماضي، لاسيما بعد أن فقدت الأسواق أحد أهم عملائها متمثلة في عدد كبير من الفنادق والمنشآت السياحية متأثرة بقرار إلغاء الاحتفالات، والتي كانت تشتري كميات كبيرة من أشجار الكريسماس والزينة لتجهيز أماكن الحفلات في ليلة رأس السنة.

الأسعار لم تختلف عن العام الماضي

وأوضح محمد جمال، بائع بمحل ألعاب وهدايا، أن أسعار زينة الكريسماس لم تختلف كثيرًا عن العام الماضي رغم وجود ارتفاع طفيف في فارق العملة الأجنبية للمنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن عددًا من التجار اضطروا لتخفيض حجم الكميات المعروضة نتيجة تراجع الإقبال، ليتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم المادية تجاه المستوردين وكبار الموزعين.

تبدأ من 20 جنيهًا وتصل 2000

وأشار بائع الهدايا إلى أن أسعار الأشجار الطبيعية التي يجري اقتنائها في المنازل تبدأ من 25 جنيهًا وتصل إلى 300 جنيه، وفقا للمقاسات والأنواع، بينما تتراوح أسعار شجر الكريسماس كبيرة الحجم بين 1200 إلى 2000 جنيه، والتي غالبا ما يجري وضعها داخل الفنادق والمراكز التجارية، مضيفًا أن أسعار مجسمات بابا نويل وعرائس الكريسماس تبدأ من 20 جنيهًا وتصل إلى 600 جنيه وفقًا للحجم، بينما يصل سعر بعض المجسمات كبيرة الحجم إلى 2000 جنيه، فيما تتراوح أسعار صناديق الهدايا التي يتبادلها البعض بين 200 إلى 500 جنيه.