من مصر| الاحتفال بأعياد الميلاد بين الطقوس الدينية والعادات الاجتماعية

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وصول وفد الكويت برئاسة الأمير نواف الأحمد للمشاركة في قمة العلا
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الثلاثاء 05 يناير 2021 11:07 صباحاً
بالصور.. ولي العهد أثناء استقباله وفد البحرين بعد وصولهم مطار العلا
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الثلاثاء 05 يناير 2021 11:07 صباحاً
العلا.. وصول الوفد العماني للمشاركة في القمة الخليجية 2021
-
الثلاثاء 05 يناير 2021 11:07 صباحاً
بالفيديو.. لحظة احتجاز قوات إيرانية لناقلة ترفع علَم كوريا الجنوبية
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الثلاثاء 05 يناير 2021 11:07 صباحاً
رهان وجذب وصف موحد.. هنا دلالات حديث ولي العهد عن "قمة العلا"
-
الثلاثاء 05 يناير 2021 11:07 صباحاً
"الصحة": الحصول على موعد التطعيم يتم خلال 48 ساعة عبر "صحتي"
-
الثلاثاء 05 يناير 2021 11:07 صباحاً
القمة 41.. بدء وصول قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون إلى العلا
-
الثلاثاء 05 يناير 2021 11:07 صباحاً
المساحة الجيومكانية تنفّذ أعمال المسح في البحر الأحمر وخليج العقبة
-
الثلاثاء 05 يناير 2021 11:07 صباحاً
ولي عهد البحرين يصل العلا للمشاركة في القمة الخليجية
-
الثلاثاء 05 يناير 2021 11:07 صباحاً
بالصور.. تطهير مقر القومسيون الطبي بالتأمين الصحي في السويس
-
الثلاثاء 05 يناير 2021 11:05 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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من مصر| الاحتفال بأعياد الميلاد بين الطقوس الدينية والعادات الاجتماعية
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CBC Egypt
الخميس 31 ديسمبر 2020 10:06 صباحاً
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