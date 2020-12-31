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"هدف": انطلاق المرحلة الثالثة من "دروب ـــ إنْ" لتطوير المهارات المعرفية غداً

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"هدف": انطلاق المرحلة الثالثة من "دروب ـــ إنْ" لتطوير المهارات المعرفية غداً "هدف": انطلاق المرحلة الثالثة من "دروب ـــ إنْ" لتطوير المهارات المعرفية غداً
دعا الصندوق موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل للتسجيل والاستفادة

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب) عن إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "دروب ــــ إنْ" غداً يوم الجمعة 17 جمادى الأولى 1442 الموافق 1 يناير 2021، وذلك من خلال الرابط: https://doroob.sa/ar/doroob-in/.

ودعا الصندوق موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل من الجنسين، للتسجيل في البرنامج التدريبي والاستفادة منه في تطوير مهاراتهم وخبراتهم، بما يتوافق مع متطلبات وتوجهات سوق العمل، حيث يمنح البرنامج المستفيدين تدريب غير محدود لأكثر من 16،000 دورة تدريبية في منصة عالمية للتدريب الإلكتروني لمدة 6 أشهر.

ويهدف برنامج "دروب ــــ إنْ"، إلى توفير التدريب الإلكتروني في مجالات متعددة ومرتبطة باحتياجات سوق العمل السعودي، ورفع مستوى المعارف والمهارات لدى موظفي منشآت القطاع الخاص، وزيادة فرص التوظيف للباحثين عن العمل.

ويتميز البرنامج بتقديم أكثر من 16.000 دورة تدريبية في العديد من المجالات منها: إدارة الأعمال، والبرمجة، التصميم، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والمحاسبة والمالية، والموارد البشرية، والقيادة والإدارة، وإدارة المشاريع، والتسويق، وتطوير الأداء وغيرها من المجالات الأخرى، وذلك بالشراكة والتعاون مع أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني، في حين يمنح البرنامج شهادة اجتياز مقدمة من: LinkedIn Learning، لكل دورة تدريبية إلكترونية تُنهى متطلباتها.هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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