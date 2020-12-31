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وزير الصحة اليمني: 135 قتيلاً وجريحاً جراء تفجير مطار عدن

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وزير الصحة اليمني: 135 قتيلاً وجريحاً جراء تفجير مطار عدن وزير الصحة اليمني: 135 قتيلاً وجريحاً جراء تفجير مطار عدن
"بحيبح": أفلست المليشيا وأزعجها احتضان عدن للبلاد وحكومتها

وزير الصحة اليمني: 135 قتيلاً وجريحاً جراء تفجير مطار عدن

بلغ عدد ضحايا التفجير الذي استهدف مطار عدن الدولي، ظهر أمس، إلى 135 قتيلاً وجريحاً.

وقال وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح عبر حسابه في "تويتر": 25 شهيداً و110 جرحى ضحايا جريمة الإرهاب التي استهدفت المطار، العدد مرشح للتصاعد؛ لخطورة بعض الحالات. شفا الله الجرحى ورحم الشهداء. أفلست المليشيا، وأزعجها احتضان عدن للبلاد وحكومتها ومكوناتها، جريمة تدفع الجميع لمسؤولية تاريخية.

وتابع: خالص تعازينا للجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن لفقدان 3 من زملائنا في هجوم المطار.مطار عدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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