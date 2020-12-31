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أمريكا.. تلَف 500 جرعة من لقاح كورونا بسبب تصرُّف موظف

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أمريكا.. تلَف 500 جرعة من لقاح كورونا بسبب تصرُّف موظف أمريكا.. تلَف 500 جرعة من لقاح كورونا بسبب تصرُّف موظف
وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع بولاية ويسكونسن وتم فصله

أمريكا.. تلَف 500 جرعة من لقاح كورونا بسبب تصرُّف موظف

قالت "أورورا" للرعاية الصحية في ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية: إن تصرف أحد موظفيها، تَسَبّب في تلوث وتلف أكثر من 500 جرعة من لقاح ضد .

وذكرت الشبكة أن الحادث وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي التفاصيل تَبَيّن أن الموظف أخذ حاويات تحتوي على اللقاح من ثلاجة خاصة، ولم يُعدها في الوقت المناسب، ونتيجة لذلك "تعرضت 500 جرعة من اللقاح للتلف".

ووفق " اليوم"؛ ففي البداية اعتقدت الإدارة أن هذا التصرف حصل بشكل غير مقصود، من قِبَل الموظف؛ لكن في وقت لاحق "اعترف بأنه، أخذ اللقاح عمدًا من الثلاجة".

وأوضحت إدارة شبكة Aurora Health Care، أنه تم فصل الموظف المذكور من العمل.

ولم يتم تقديم أي معلومات عن دوافعه. وأخطرت إدارة الشبكة، السلطات المختصة بهذا الحادث؛ لإجراء مزيد من التحقيقات.لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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