أخبار عاجلة

ترامب يعتزم مقاضاة سكرتير ولاية جورجيا -
بالصور.. ولي العهد أثناء استقباله وفد البحرين بعد وصولهم مطار العلا -
العلا.. وصول الوفد العماني للمشاركة في القمة الخليجية 2021 -
بالفيديو.. لحظة احتجاز قوات إيرانية لناقلة ترفع علَم كوريا الجنوبية -
إصابة ربة منزل وطالبة في حادث تصادم بسوهاج -
جلسة الحكم.. وصول محسن السكري للمحكمة الاقتصادية -
وزير الري: تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية في مقدمة أولويات الوزارة -
مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام -
بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي -
المكسيك تُجيز الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا/أكسفورد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإعدام لكويتية عذّبت خادمتها حتى الموت

Print
الإعدام لكويتية عذّبت خادمتها حتى الموت الإعدام لكويتية عذّبت خادمتها حتى الموت
في قضية تسببت في توتر العلاقات بين الكويت والفلبين

الإعدام لكويتية عذّبت خادمتها حتى الموت

قضت محكمة الجنايات بالكويت، الأربعاء، بإعدام مواطنة كويتية وحبس زوجها 4 سنوات، بتهمة تعذيب خادمتها الفلبينية حتى الموت.

وتعود القضية لأواخر عام 2019، حين اصطحب عسكري يعمل في وزارة الداخلية خادمته الفلبينية إلى المستشفى لإسعافها، بعد تعرضها للضرب من قِبَل زوجته؛ إلا أنها فارقت الحياة.

وبعد قيام الأطباء في قسم الطوارئ بالمستشفى بفحص الجثة؛ تَبَيّن لهم وجود آثار كدمات وتعذيب، حسب "سكاي نيوز عربية".

وفي المنحى نفسه، عاين الطبيب الشرعي التابع للأدلة الجنائية جثة الضحية؛ فخَلُص إلى وجود شبهة جنائية أدت إلى الوفاة.

وفي يناير الماضي، أمر النائب العام الكويتي، بإحالة المواطنة وزوجها إلى السجن المركزي وحبسهما على ذمة القضية، بعد اتهامهما بالقتل العمد مع سبق الإصرار، كما تمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات.

وكانت علاقات الكويت مع الفلبين قد شهدت توترًا بسبب هذه القضية، بعد تصريحات لوزير خارجية الفلبين، تيودور لوكسين، طالَبَ فيها "بحياة الشخصين المتهمين بدل حياة العاملة المنزلية، ورفضه أي أموال تقدم كدية عن تعذيب وقتل العاملة".

واعتبرت وزارة الخارجية الكويتية، هذا التصريح تجاوزًا كبيرًا تجاه السلطات الأمنية والقضائية في دولة الكويت وتهديدًا مرفوضًا.

وأشار نائب وزير الخارجية الكويتي حينها، إلى أن الكويت "دولة قانون تسعى إلى سيادة القانون وتحقيق العدالة لكل من يحتكم إلى القانون في البلاد".

وحظرت الفلبين إرسال جميع أنواع العمالة إلى الكويت، بشكل مؤقت، إلى حين موافقة الكويتية على تنسيق مذكرة الاتفاق بشأن حماية العمال الفلبينيين في الخارج والموقّعة بين البلدين في مايو 2018.

وأولت السلطات الكويتية، اهتمامًا بالغًا للقضية؛ حيث سمحت للفلبين بالمشاركة في التحقيق الخاص بالقضية.

وفي فبراير الماضي، أعلنت الفلبين رفع الحظر عن إرسال عمالتها إلى الكويت، بعد سلسلة من الاجتماعات والتفاهمات مع الجانب الكويتي. وتم الاتفاق على تطبيق عقد عمل نموذجي موحد للاستقدام، يتضمن عدة بنود وشروط لازمة التنفيذ من قِبَل أرباب العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بتوقيت مصر : استعداد الحكومة المصرية للموجة الثانية من فيروس كورونا

بتوقيت مصر : استعداد الحكومة المصرية للموجة الثانية من فيروس كورونا

أفغانستان: محادثات السلام بين الحكومة وطالبان تستأنف غدًا

أفغانستان: محادثات السلام بين الحكومة وطالبان تستأنف غدًا

الحكومة الفلسطينية ترحب بتفاهمات إجراء أول انتخابات عامة منذ عام 2006

الحكومة الفلسطينية ترحب بتفاهمات إجراء أول انتخابات عامة منذ عام 2006

الصحف اللبنانية: الجمود السياسي يهيمن على ملف تشكيل الحكومة الجديدة

الصحف اللبنانية: الجمود السياسي يهيمن على ملف تشكيل الحكومة الجديدة

شبكة عيون الإخبارية