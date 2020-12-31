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النفط تتراجع.. وبرنت عند 51.56 دولارًا للبرميل

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أسعار النفط تتراجع.. وبرنت عند 51.56 دولارًا للبرميل النفط تتراجع.. وبرنت عند 51.56 دولارًا للبرميل
انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.1%

أسعار النفط تتراجع.. وبرنت عند 51.56 دولارًا للبرميل

تراجعت النفط هامشيًّا خلال تعاملات الخميس متجهة لتسجيل خسائر بنحو 20%، عن إجمالي العام الجاري، تزامنًا مع أزمة فيروس "كورونا" واضطراب الاقتصاد العالمي المصاحب لها وتهاوي الطلب على الخام.

ولا تزال حالة عدم اليقين تسيطر على الأسواق على المدى القصير؛ رغم بدء تطعيمات "كورونا" في عدد من الدول المتقدمة؛ إلا أن معدل الإصابات لا يزال واسع الانتشار خاصة مع ظهور سلالة جديدة للفيروس.

وتستعد مجموعة "أوبك+" لزيادة إنتاج الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا بدءًا من يناير وسط مراقبة تطورات الطلب على النفط وفق "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.1% إلى 51.56 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.1% عند 48.33 دولارًا للبرميل.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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